Polícia apreende 2.500 metros cúbicos de madeira irregular em porto de Icoaraci

Uma carga com aproximadamente 2.500 metros cúbicos de madeira irregular foi apreendida pela Companhia Independente de Polícia Fluvial (CIPFLU), na tarde da última terça-feira (7), em um porto localizado no distrito de Icoaraci, em Belém. Das três balsas em que estavam as madeiras, duas não possuíam documentação regularizada.

Ao checarem a documentação da madeira, os militares constataram que além da embarcação usada no transporte das toras estar fora de rota, o responsável por conduzir as balsas não possuía habilitação para pilotar.

A polícia, então, acionou a Marinha do Brasil que fez a autuação das embarcações, enquanto que o responsável pelo transporte da madeira foi apresentado junto com o material apreendido na Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Demapa) para os procedimentos cabíveis.