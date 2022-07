PMs são investigados por extorsão e sequestro de traficantes do Comando Vermelho em Belém

Dez policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM) vão participar de uma audiência de custódia nesta quinta-feira (7), em Belém. Eles são investigados por extorsão mediante sequestro a traficantes ligados a facção criminosa do Comando Vermelho. O Batalhão é responsável pela segurança na área do Tapanã, Augusto Montenegro, Maguari e parte de Icoaraci. Outros militares da Região Metropolitana de Belém também são investigados pelo mesmo crime e podem ser presos em breve, conforme dito pelo promotor de Justiça Militar Armando Brasil.

Armando afirma que a promotoria irá requisitar a instauração de conselho de disciplina para investigar o caso.“A promotoria militar também irá requisitar a instauração de conselho de disciplina objetivando apurar se eles continuam ou não na tropa da PM. Eles costumam a prender traficantes de drogas nas viaturas e e após rondarem exigem pagamento via pix. Alguns ficam com a cocaína e passam a negociar. A propina e em troca da liberdade dos traficantes”, disse o promotor.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações para a Polícia Militar e aguarda um retorno.