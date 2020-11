PM que assassinou dois jovens e feriu outras nove pessoas no bairro do Telégrafo vai a júri nesta segunda

O soldado da Polícia Militar Oscar Ferreira Alves Filho, de 33 anos, acusado de assassinar duas pessoas e ferir outras nove no dia 17 de abril de 2006, será submetido a júri nesta segunda-feira, 23, no Fórum Criminal de Belém.

O PM vai responder por homicídio qualificado contra Roberto Rodrigues dos Santos e Rodrigo Lopes da Silva, ambos de 19 anos. O réu também responde por tentativa de homicídio contra outras nove pessoas. O crime aconteceu no bairro do Telégrafo, em Belém, durante a madrugada. O policial foi preso no mesmo dia.

A sessão será conduzida pelo juiz Edmar Silva Pereira. Oito pessoas são esperadas para prestar depoimentos pela acusação e onze pela defesa do réu.

Na época, o crime gerou revolta e chocou a população paraense. De acordo com as investigações do caso, o policial, armado com uma pistola, teria saído de madrugada em uma motocicleta decidido a atirar em quem encontrasse no caminho. Ao avistar o grupo, o réu parou a motocicleta e disparou várias vezes contra os jovens. Em seguida, saiu e continuou a caçada às vítimas nas ruas próximas ao local do crime, atirando em transeuntes.

O policial foi preso em sua residência logo em seguida, mas negou a autoria dos crimes.