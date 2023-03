PM prende homem por atirar com revólver em criança de 5 anos em Medicilândia

Wemerson Theofilo Zani foi preso em flagrante pela Polícia Militar na segunda-feira (6) por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo em Medicilândia, sudoeste do Pará. Ele atirou contra uma criança de 5 anos. O estado de saúde da vítima não foi revelado. As autoridades também não comentaram se a criança era parente do suspeito. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para apurar o caso. As informações são do Native News Carajás.

De acordo com a PM, uma guarnição do 49º Batalhão realizava rondas quando receberam a informação de que um homem teria atirado contra uma criança de 5 anos, em uma comunidade do quilômetro 115 Sul.

Os militares foram até o local e avistaram Wemerson. Ele foi preso com um revólver me mãos.

Moradores disseram à polícia que om suspeito teria brigado com outro homem, também residente do local, e atirado nele. Entretanto, o disparo atingiu a criança, que foi ferida em um dos dedos das mãos.

A criança foi encaminhada para atendimento médico.

O suspeito e a arma foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Medicilândia, para as providências cabíveis.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.