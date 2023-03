PM prende dupla logo após deixarem corpo de homem morto na estrada da Ceasa

Dois suspeitos foram presos pela Polícia Militar, na tarde desta quarta-feira (22), em Belém, logo após deixarem o corpo de um homem morto às margens da estrada da Ceasa, numa área de mata. Ainda não se sabe se eles foram os execurtores do jovem ou se apenas fizeram a "desova". A Polícia Científica do Pará foi acionada para analisar o corpo encontrado.

Kevin Cardoso Souza e Adriano Luiz Barros dos Santos foram os suspeitos presos e apresentados na Delegacia do Marco. O carro no qual estavam foi apreendido. Um terceiro suspeito conseguiu fugir em outro veículo e a PM segue em buscas para que a Polícia Civil possa elucidar, por completo, as responsabilidades individuais de cada um.

Os dois suspeitos já têm antecedentes criminais. Kevin estava em liberdade provisória e Adriano estava foragido do sistema penal. O terceiro suspeito ainda não foi identificado. Segundo a PM, a vítima teria sido abordada no bairro do Barreiro e ficou com eles até ser executada no estrada da Ceasa.