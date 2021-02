PM é alvo de atentado a tiros em Mãe do Rio

Um policial militar foi alvo de um atentado a tiros na manhã desta quarta-feira (24), em Mãe do Rio, município do nordeste paraense. Testemunhas relataram que o PM estava saindo de um posto de combustíveis localizado no centro da cidade quando foi abordado por um homem que estava de moto.

O criminoso fez vários disparos em direção ao policial, que ainda tentou revidar o ataque atirando também no motociclista, que caiu ainda no local. Os dois foram socorridos e levados para atendimento de emergência, mas apenas o PM sobreviveu. Edson Souza Araújo, autor dos disparos, morreu logo depoisde chegar ao hospital municipal da cidade.

O cabo, que não teve a identidade revelada, recebeu os primeiros atendimentos e em seguida foi transferido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua, onde apresenta estado clínico estável.