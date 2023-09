Polícia Federal prende 3 pessoas na maior operação contra pornografia infantil do oeste do Pará

A Polícia Federal prendeu três pessoas em flagrante por armazenamento de pornografia infantil, na manhã desta quarta-feira (6), em Santarém e Itaituba, municípios localizados no oeste e sudoeste do Pará, durante a operação “Predadores”. A ação tem objetivo de cumprir dez mandados de busca e apreensão e mais outro de prisão nesses dois municípios. Os alvos da PF nessas cidades são suspeitos de produzir, armazenar e compartilhar cerca de 2 mil fotos e vídeos com cenas de abuso sexual infantil, inclusive, estupro de bebês. De acordo com a polícia, esta é a maior operação já feita na região oeste do Estado contra pornografia infantil.

Cerca de 50 policiais federais cumprem os mandados, expedidos pela Justiça Federal, em 10 endereços no oeste do Pará. Uma equipe do Ministério Público Federal composta por um procurador da república e dois servidores acompanham o cumprimento. Foram apreendidos aparelhos celulares, pendrives e HDs, onde podem estar armazenadas mais imagens ilegais.

Os objetivos são: apurar a eventual participação de outras pessoas nos crimes; saber se as imagens estariam sendo distribuídas em grupos de redes sociais; e identificar vítimas. Segundo a PF, um dos investigados, que já foi preso no ano de 2013 e cumpria prisão domiciliar, se passava por mulher e buscava contato com crianças e adolescentes para pedir a eles que lhe enviassem fotos e vídeos dos órgãos genitais. Ele foi um dos dois presos em flagrante - ambos em Santarém, além de ser alvo do mandado de prisão cumprido na operação. A outra prisão ocorreu em Itaituba, também por armazenamento de imagens pornofrágicas infantis.

Somadas, as penas podem chegar a 20 anos de reclusão. As investigações prosseguem até que todos os envolvidos, assim como pessoas que estejam recebendo e distribuindo as imagens e vídeos, possam ser identificados.

A Polícia Federal alerta para que os pais e responsáveis estejam atentos ao uso de redes sociais por parte de crianças e adolescentes.