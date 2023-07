PF prende homem em flagrante por armazenar de pornografia infantojuvenil em Belém

Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso em flagrante, na manhã desta quarta-feira (19), em Belém, na operação "Depósito Dep". O alvo de um mandado de busca e apreensão, cumprido pela Polícia Federal, foi encontrado com imagens de pornografia infantojuvenil em seu aparelho celular e notebook.

Durante as investigações, a PF identificou um suspeito do crime de armazenamento de material contendo cenas de exploração sexual infantil. Com um mandado de busca e apreensão, expedido pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, uma equipe foi ao endereço do alvo no início da manhã, para apreender equipamentos eletrônicos e verificar se as suspeitas se confirmariam.

Ao analisar o aparelho celular e o notebook do investigado, ainda na casa dele, foi encontrada grande quantidade de mídias relacionadas a pornografia infantojuvenil, o que motivou a prisão em flagrante. Os itens apreendidos serão submetidos a perícia técnica para extração do conteúdo.

O investigado responderá pelo crime de armazenamento de pornografia infantojuvenil previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros crimes que possam ser identificados durante as investigações.

O nome da operação, “Deposito Dep”, é uma referência à denominação empregada pelo alvo em um de seus e-mails utilizados para armazenar o conteúdo criminoso.