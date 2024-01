Petroleiro Marlin Luanda pega fogo no Golfo de Áden após ser atingido por míssil do Houthi

Um incêndio a bordo do petroleiro Marlin Luanda foi extinto pela tripulação, neste sábado (27), após a embarcação ter sido atingida por um míssil disparado pelo grupo rebelde Houthi, no Golfo de Áden, na sexta-feira (26), no Mar Vermelho. Militares dos Estados Unidos informaram que o Marlin Luanda recebeu assistência da parte de um navio da Marinha americana e de outras embarcações após o ataque armado. Nas redes sociais, circulam imagens divulgadas pela Marinha da Índia, por meio da plataforma X, antigo Twitter, mostrando o petroleiro em chamas.

VEJA MAIS

De acordo com o Comando Central dos EUA (Centcom), ligado ao Departamento de Defesa norte-americano, o Marlin Luanda foi atingido por um míssil disparado do Iêmen controlado pelo grupo rebelde Houthi. Segundo informou a Trafigura, empresa operadora do petroleiro, a tripulação está em segurança e o incêndio no tanque de carga foi controlado. Como divulgou a empresa, "o navio está agora navegando em direção a um porto seguro".

Os houthis, originários de um grupo do norte do Iêmen, vêm atacando navios comerciais, desde novembro, para demonstrar apoio aos palestinos e ao Hamas, em guerra contra Israel.

Anda neste sábado (27), o Centcom informou ter neutralizado um míssil dos houthis "apontado para o Mar Vermelho" e "preparado para ser lançado". Na rede social X, o órgão divulgou: "As Forças dos EUA identificaram o míssil em áreas do Iêmen controladas pelos houthis e determinaram que ele representava uma ameaça iminente aos navios mercantes e aos navios da Marinha dos EUA na região".