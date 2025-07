Pescadores são resgatados após naufrágio em Soure, no Marajó

Três pescadores sobreviveram a um naufrágio ocorrido no início da noite de sexta-feira (18), nas proximidades da Ponta do Quiririn, em frente à Praia da Barra Velha, no município de Soure, na Ilha do Marajó. Não houve vítimas, apenas perdas materiais.

A embarcação "Comandante Alex", originária do município de Salvaterra, naufragou enquanto realizava atividades de pesca na região. De acordo com o pescador Adriano Leal, mais conhecido como tio Bila, um dos sobreviventes, o barco afundou em razão do peso da carga de peixes e de ventos fortes.

"Percebemos que bote não ia conseguir chegar em Salvaterra por causa do vento forte. Ainda tentamos diminuir a carga, mas veio uma marisia forte e a bomba parou de jogar água para fora", relata o pescador.

Apesar do susto, os tripulantes contaram com a ajuda de um barco de maior porte, chamado Matusalém, que estava ancorado nas proximidades do local do naufrágio e deu suporte aos pescadores até a chegada do resgate. Eles foram levados em segurança até o porto de Salvaterra, onde chegaram por volta das 4h30 da madrugada desta sexta-feira (19).

De acordo com a Polícia Civil, o caso não foi registrado na delegacia que atende o município.