Pescadores encontram corpo de homem boiando próximo à praia das Corvinas, em Salinópolis

Pescadores encontraram o corpo de um homem boiando, na manhã desta segunda-feira (27), próximo a praia das Corvinas, em Salinópolis, nordeste paraense. A vítima não foi identificada. A suspeita da Polícia Militar (PM) é de que o homem tenha morrido afogado, já que ele não apresentava nenhuma lesão no cadáver. O caso é investigado pela Polícia Civil do Pará (PCPA).

Segundo a PM, agentes da 1ª Companhia Independente (1ª CIPM) atenderam a ocorrência. Assim que os policiais chegaram ao local, a vítima estava amarrada em uma embarcação. O homem foi localizado apenas escura com detalhes no tom de verde claro.

Ainda de acordo com os policiais da 1ª CIPM, a vítima era uma homem branco forte e possuía tatuagens ao longo do corpo. Uma os PMs conseguiram reconhecer na panturrilha perna direita com um desenho de coração e nome "Dayane escrito". A outra tatuagem, seria no braço direito, com os nomes de duas pessoas: "Antônio e Brena".

A Polícia Científica do Pará (PCEPA) foi acionada para remover o corpo ao Instituto Médico Legal, onde exames devem ser realizados para identificar a vítima e constatar a causa da morte. As imagens evidenciam o braço todo tatuado do homem.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PCPA e aguarda retorno.