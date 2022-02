Perseguição na Perimetral: Funcionário de restaurante assaltado é enterrado nesta terça-feira

​O corpo de Wellington Resende, de 43 anos, foi enterrado na tarde desta terça-feira (15), no Cemitério São José de Arimatéia, em Marituba. O homem foi a segunda vítima a morrer na tarde da última segunda-feira (14), após um assalto ao Restaurante Galeteria Job, na avenida Perimetral, no bairro do Curió-Utinga, em Belém.

O sepultamento, que ocorreu por volta das 16h, foi marcado pela emoção entre amigos e familiares. “Ver o sofrimento dos dois filhos que ele deixou, de 16 e 22 anos, foi um momento muito difícil”, declarou Carla Gonçalves, ex-mulher de Wellington, que trabalhava como garçom há​ apenas​ três meses no restaurante.

Carla detalhou que Wellington não chegou a ser baleado, durante a perseguição. No laudo, segundo ela, “a causa da morte foi parada cardíaca”, afirmou ao acrescentar que o​​ criminoso sobrevivente permanece internado em estado grave. De acordo com informações obtidas pela família proprietária do estabelecimento, o suspeito envolvido no assalto quebrou a coluna e precisou amputar uma perna. O estado de saúde dele é considerado grave.

Relembre o caso

Duas pessoas morreram, na tarde da última segunda-feira (14), depois de um assalto ao Restaurante Galeteria Job, cometido por um casal que estava em uma motocicleta. Na fuga, a dupla foi perseguida por dois primos do proprietário do estabelecimento, que estavam de carro.

O motorista, identificado como Emerson Resende, jogou o automóvel para cima dos suspeitos, que ficaram prensados contra um poste de energia elétrica, próximo da avenida Perimetral com a João Paulo II, no bairro do Curió-Utinga, em Belém.

Com a manobra, o veículo saiu desgovernado e só parou depois de atingir um ônibus e outro poste. Wellington Resende estava no banco de trás e foi lançado pelo vidro traseiro do carro. A mulher envolvida no assalto morreu na hora. O comparsa dela, assim como os ocupantes do carro, foram socorridos e levados para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE).

Wellington Resende não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois de dar entrada na unidade hospitalar. O piloto da motocicleta permanece internado. Já o condutor do carro recebeu alta médica.