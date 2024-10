Perseguição após roubo termina com três suspeitos presos e armas apreendidas em Ananindeua

Três suspeitos de cometerem vários roubos em Ananindeua foram presos pela Polícia Militar após uma perseguição na noite de segunda-feira (28/10). A ação policial teve início depois que os homens foram flagrados por uma guarnição da PM fugindo pela Avenida Mário Covas ao cometer um assalto. Um veículo, armas, munições, celulares e outros itens foram apreendidos com os suspeitos.

Segundo as informações da PM, por volta de 22h a equipe policial avistou o veículo de cor branca em atitude suspeita na área do Conjunto Jaderlândia. A viatura realizou o acompanhamento do automóvel e, quando os suspeitos perceberam que estavam sendo seguidos, iniciaram a tentativa de fuga. Durante a perseguição, que ocorreu pela Avenida João Paulo II e BR-316, houve troca de tiros entre os suspeitos e os policiais. Ao retornarem para a Mário Covas, os suspeitos foram cercados por duas viaturas e acabaram colidindo com um outro carro que estava na pista. Os PMs aproveitaram a situação para dar voz de prisão aos suspeitos.

Ainda conforme a PM, dentro do veículo onde os suspeitos estavam foram apreendidas uma arma de fogo calibre 9 milímetros com carregador e 10 munições intactas; cinco aparelhos celulares; uma televisão Samsung; dois jalecos; uma bolsa preta; uma faca; e uma caixa de metal com itens cirúrgicos. Além disso,o veículo usado pelos suspeitos também foi apreendido, pois seria fruto de roubo. Conforme a polícia,os suspeitos estariam cometendo vários assaltos na área de Ananindeua desde a tarde. O trio foi levado para a Delegacia da Cidade Nova, onde seriam feitos os procedimentos cabíveis.