Perícias do atropelamento de estudante devem ser entregues à Polícia Civil no próximo mês

O laudo da Polícia Científica do Pará (PCEPA) sobre o atropelamento do estudante Kaique de Souza Pinheiro Mesquita, de 16 anos, deve ser entregue à Polícia Civil ainda no mês que vem. A previsão de emissão do documento é de 10 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Kaique morreu no dia 30 de agosto, após um ônibus da linha Pedreira-Condor passar por cima dele, no bairro Batista Campos, em Belém.

Ao todo, são três perícias solicitadas pela Seccional Urbana de Polícia Civil do Comércio, duas para a Gerência de Perícia Veicular (GPV) e uma para o Núcleo de Crimes Contra a Vida (NCCV).

A GPV pediu as perícias de Análise do Disco Tacógrafo e de Danos e Trafegabilidade, realizadas na quinta-feira (5). De acordo com o perito criminal e engenheiro mecânico, Reinaldo Fayal, o objetivo é verificar indícios sobre falha mecânica ou falha humana.

“Nos exames, checamos fatores como iluminação, sinalização, sistema de freio, suspensão, por meio de testes dinâmicos para avaliar as condições de funcionamento. Recolhemos o tacógrafo para análise de especialista sobre a velocidade do veículo. No final, todos esses dados serão disponibilizados ao delegado para auxiliar na investigação do caso”, afirmou o perito.

Além disso, ainda nesta semana, peritos criminais do NCCV realizaram perícia no local do acidente. “Tomamos algumas medidas cabíveis à via, como fotos de todos os ângulos, observando a sinalização, inclusive da parada de ônibus”, afirmou a perita criminal Elizângela Araújo.

O acidente

Kaique foi atropelado por um ônibus da linha Pedreira-Condor na última sexta-feira (30/8). Testemunhas relataram que o jovem tentou embarcar no coletivo, que seguia pela Rua dos Tamoios. Poucos segundos após dobrar na Travessa dos Apinagés, na Batista Campos, o transporte passou por cima do adolescente, que o seguia correndo. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na sexta (30/8).

O corpo do estudante foi velado no dia seguinte e sepultado no domingo (1º/8), na Marambaia. Até o momento, o condutor do ônibus não se apresentou à Polícia Civil, que apura o caso. Em nota, a PC confirmou nesta terça (3/9) que "o condutor do ônibus ainda não se apresentou em nenhuma unidade policial".