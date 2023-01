Pedreiro é preso por matar esposa e esconder o corpo no quintal, em Outeiro; filho viu

Ocino Terra Pimentel, de 49 anos, foi preso, na tarde desta sexta-feira (20), por suspeita de matar a própria companheira, Janaina Moraes do Nascimento, de 20 anos, em Outeiro, distrito de Belém. Ele havia sido conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Outeiro para prestar depoimento sobre uma suspeita de que ele tivesse matado a moça. A prisão foi decretada no momento em que a Polícia Científica do Pará encontrou o corpo dela, dentro de uma fossa no quintal da casa onde o casal morava.

O caso chegou, inicialmente, à Polícia Militar, que foi procurada pela avó materna dos filhos do casal. A mulher disse que um dos netos, de 4 anos de idade, relatou que tinha visto o pai machucar a mãe com uma faca. O crime teria ocorrido na noite de quarta-feira (18). Peritos criminais da PCP apontam que foram pelo menos 30 facadas.

Policiais do 26º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam o suspeito em Cotijuba, na casa de um familiar de Janaína. Ele estava lá com as duas crianças do casal. Ocino e Janaína estavam juntos há seis anos e sempre tiveram uma relação difícil, como relatam familiares deles.

A PCP precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para desenterrar o corpo de Janaína (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

"A Polícia Civil informa que o caso é investigado pela Divisão de Homicídios, em Belém. O corpo de Janaína foi encontrado enterrado no quintal da casa em que o casal residia. O companheiro da vítima foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio doloso e está à disposição da justiça", informou a Polícia Civil, por nota. O casal morava na comunidade Fidélis, em Outeiro.

Moradores da área disseram à polícia que o casal brigava constantemente. O delegado Luís Xavier, titular da Divisão de Homicídios (DH) de Belém, informou que Janaína teria uma medida protetiva contra Ocino. Ainda segundo o delegado, o suspeito desligou a câmera da casa, mas ainda assim foi possível recuperar as imagens num chip. Lá, é possível ver Ocino carregando o corpo e tentando apagar todos os vestígios.

Janaína tinha 20 e era estudante. Ela tinha dois filhos com Alcino, o companheiro contra quem tinha uma medida protetiva (Redes Sociais / Acervo Pessoal de familiares de Janaína)

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foram acionadas para cavar o local onde a vítima foi jogada — com cerca de dois metros de profundide —, para que a Polícia Científica do Pará (PCEPA) remover o corpo. Documentos e outros pertences de Janaína foram encontrados em um terreno baldio, perto da casa onde o casal morava. Eles estavam nom imóvel, que é alugado, há cerca de um ano.

O delegado Luís Xavier avalia que Ocino pode pegar até 30 anos de cadeia pelos crimes que cometeu. A pena pode ser aumentada, por conta do pedreiro ter assassinado a companheira na frente dos filhos.

A Redação Integrada de O Liberal está em busca de mais detalhes sobre o caso, acompanhe!