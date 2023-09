Parte de caminhão se solta e atinge caminhonete, na Transamazônica

O acidente ocorreu na madrugada deste sábado (2), na BR-230, Rodovia Transamazônica, trecho que pertence ao município de Uruará, no sudoeste do Pará. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do caminhão estava trafegando pela rodovia quando parte do veículo, usado como reboque, se desprendeu e invadiu a contramão, atingindo em cheio uma caminhonete.

Várias imagens compartilhadas nas redes sociais mostram as condições dos dois veículos após o acidente. A caminhonete teve a frente completamente destruída, além de um lado da cabine completamente amassado. Com o impacto da colisão, uma das rodas do carro atingido acabou saindo. A caminhonete ficou presa entre o caminhão e parte de um barranco.

Populares que passavam pelo local ajudaram as vítimas que estavam na caminhonete. Apesar do grande susto, os ocupantes do carro não ficaram com ferimentos graves e receberam os primeiros socorros somente no local da colisão. Uma equipe da PRF foi acionada e esteve no trecho levantando as informações sobre o acidente. Conforme os agentes, o condutor do caminhão não tinha Carteira Nacional de Habilitação para dirigir o veículo de grande porte.

Após o socorro às vítimas, um guincho foi acionado para fazer a retirada dos dois veículos da rodovia. O motorista do caminhão foi multado e vai responder pelo crime de conduzir sem habilitação causando perigo de dano. Além disso, foi realizado um Termo Circunstanciado de Ocorrência que foi encaminhado para o juizado especial criminal e o condutor foi liberado do local.