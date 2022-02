Paraense sobrevive a grave acidente de trânsito que matou motociclista, em Santa Catarina

Uma mulher paraense, que não teve identidade divulgada, sobreviveu a um grave acidente de trânsito que vitimou o motociclista baiano identificado apenas pelo prenome Bruno na última terça-feira (22), em Joinville, em Santa Catarina.

Bruno e a paraense, que seguia na garupa da moto, trafegavam pela rua Iririú, no bairro Saguaçú, quando foram atingidos, lateralmente, por um carro vermelho. O veículo era conduzido por uma mulher, que tentava trocar de faixa para acessar a rua Santa Cecília.

Câmeras de segurança instaladas nas proximidades do endereço registraram o acidente e mostram a violência da colisão. Os ocupantes da motocicleta foram arremessados alguns metros à frente e só pararam quando bateram em um poste de energia elétrica.

Piloto da moto onde estava a paraense morreu na hora

De acordo com a Polícia Militar de Santa Catarina, o piloto Bruno morreu na hora. A morte dele foi constatada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu a paraense ao Hospital Municipal São José. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da mulher. O corpo de Bruno foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a condutora do carro trabalha como motorista de aplicativo e não apresentava sinais de embriaguez. O caso está registrado na Polícia Civil de Santa Catarina, que investiga o acidente como homicídio culposo e lesão corporal culposa em acidente de trânsito.