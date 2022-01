Pará reduz a criminalidade em 43% no comparativo entre 2021 e 2018

Por três anos consecutivos, o Governo do Pará vem alcançando reduções na criminalidade em todo o Estado e, em 2021, registrou 43% de redução na criminalidade. Os dados compreendem o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro e são comparados com o mesmo período de 2018. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac). A atual gestão conseguiu tirar o Pará do ranking dos estados mais violentos do país colocar no ranking dos estados que mais reduziram a criminalidade.

No mês de dezembro de 2021, o Estado alcançou a redução de 37% nos crimes violentos letais intencionais (CVLI), aqueles que englobam homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. O número é referente ao período de 1º a 31 de dezembro, quando comparado com o mesmo período do ano de 2018, representando assim o melhor mês de dezembro, na linha histórica, dos últimos três anos.

“Finalizamos mais um ano com redução na segurança pública. Entramos na nossa gestão com o terceiro ano consecutivo de redução na criminalidade. Algo muito difícil de acontecer. Ressaltando que, neste último mês de dezembro, especialmente, foi o melhor índice alcançado em toda a linha histórica, com o menor número nos crimes violentos letais e intencionais. Isso fez com que fechássemos o ano com uma redução, garantindo o terceiro ano consecutivo, com resultados positivos na segurança pública do Pará”, pontuou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

“Esses resultados são frutos de investimento em tecnologia, aliada ao trabalho da inteligência, e o fundamental, a integração entre as forças do Sistema de Segurança Pública do Estado que vem atuando fortemente no combate à criminalidade no território paraense, avaliou Ualame Machado.

Segup calcula índice de vidas preservadas

Cada CVLI evitado é uma vida que, estatisticamente, não foi perdida para a violência. Esses índices refletem no número de vidas preservadas em todo o Estado. Nos últimos três anos, comparando com o ano de 2018 - 1º de janeiro a 31 de dezembro - em 2019, foi possível registar a preservação de 1.117 vidas. Já em 2020 esse número de vidas aumentou para 1.702. Por fim, em 2021, os números totalizaram 1.728, alcançando-se, assim, 4.547 vidas preservadas em todo Estado.

“Se pudéssemos revelar isso em fatos seria o caso de destacarmos que nesses três anos o esforço empregado para combater a criminalidade preservou 4,5 mil vidas nesses períodos. Isso quer dizer que, a cada ano, de 2019, 2020 e 2021 nós preservamos 1.500 vidas em média, se relacionado com os mesmos números do ano de 2018, o ano anterior a nossa gestão. O nosso maior legado e conquista desse período são essas 4.500 vidas preservadas. Um número que equivale ao quantitativo de população de vários municípios do nosso Estado. Garantir o direito à vida da nossa população, nesses últimos três anos, sem dúvida, é o maior legado dessa gestão”, concluiu o titular da Segup.