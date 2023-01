Pai ‘penhora’ filha de 8 anos em ‘boca de fumo’ em troca de drogas

Um homem foi preso no município de Igarapé-Açú, no nordeste paraense, depois de deixar a própria filha, de 8 anos, em uma 'boca de fumo' em troca de drogas. Ele teria 'penhorado' a menina por R$ 100, no mês passado.

O caso foi denunciado ao Conselho Tutelar de Igarapé-Açu, o qual acionou a Polícia Civil no último dia de dezembro de 2022. De acordo com a pessoa que fez a denúncua, a menina teria sido deixada no ponto de venda de drogas.

VEJA MAIS

Os conselheiros disseram, ainda, que a criança teria sido vítima de atos libidinosos.

A redação integrada de O Liberal aguarda o retorno da Polícia Civil do Pará.

TJPA orienta como denunciar abuso de crianças

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) explica que não há necessidade de comprovação, bastando a suspeita de abuso sexual e de maus tratos, para que sejam notificadas às autoridades competentes da rede de proteção, que irão submeter o caso à investigação, conforme dispõem os artigos 13 e 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei 8.069/1990).

Caso haja uma forte suspeita ou se for constatado que a criança está sendo vítima de abuso sexual, deve-se procurar:



- Conselho Tutelar do bairro;



- Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e Adolescente (DEACA) e PROPAZ (PARÁPAZ) INTEGRADO. Delegada Cristina Maria Lima Bastos. Endereço: Rodovia Transmangueirão, s/n. Bairro: Benguí. Sede do Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves". Telefones: (91) 4009-6078 / 6076 / 6080;



- PARÁPAZ integrado – Fundação Santa Casa de Misericórdia / DEACA (Polícia Civil) – Delegada Sílvia Mara Ferreira Tavares. Endereço: Av. Bernal do Couto, bairro Umarizal. Telefones: (91) 4009-2268 ou 3223-2412;



- Delegacia de Proteção à criança e adolescente (DPCA)/DATA capital. Delegada Thalita Rosal Feitosa. Endereço: Av. Governador José Malcher, nº 1031, entre Av. Almirante Wandekolk e Passagem Alda Maria. Sede do Núcleo de Atendimento Integrado (NAI). Bairro Nazaré. Telefones: (91) 3271-4399 / 3271-2096;



- Denúncia anônima – Disque 100 (nacional) ou 181 (estadual).