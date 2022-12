Pai é assassinado a tiro ao defender filho em Cametá, no nordeste do Pará

Linduíno de Farias, de 45 anos de idade, morreu baleado ao defender o filho, no município de Cametá, no nordeste do Pará. O alvo dos criminosos era o filho dele, de 26 anos, que também foi baleado e está hospitalizado. Linduíno era servidor público da Prefeitura de Cametá.

O crime aconteceu na noite de domingo (11). As informações são do portal da Cidade. De acordo com informações repassadas pelo tenente Goudinho, da Polícia Militar de Cametá, a arma usada para atirar no servidor público, lotado na Secretaria de Obras do Município, foi um revólver calibre 32.

Ele tentava defender o filho, que foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Dois homens são suspeitos de executar o crime. Policiais militares fizeram buscas à procura dos suspeitos, que, nesse primeiro momento, não foram localizados.

A Polícia Militar trabalha com a hipótese de que um acerto de contas tenha motivado o ataque ao filho do servidor.

Os homens que cometeram o homicídio foram identificados. E, na residência deles, os policiais militares encontraram arma e munições, placas e peças de motos, o que leva a crer que o endereço pode estar sendo usado como desmanche de motocicletas.