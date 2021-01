Ossada é encontrada em cova rasa durante treinamento da Rotam em Belém

Uma ossada foi encontrada na avenida Júlio César, quase de esquina com a avenida Brigadeiro Protásio nesta terça-feira (5), no bairro de Souza, em Belém. Os restos mortais foram encontrados em uma área de mata pertencente à Aeronáutica, durante um treinamento de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam).

De acordo com o cabo Costa, da Rotam, a ossada foi achada a cerca de 50 metros da avenida Júlio César, em uma cova rasa. Não havia odor ou insetos, o que indica que o material encontrado já estaria no local há algum tempo.

O acionamento do Centro de Perícias Renato Chaves (CPRC) foi feito às 13h19 e a remoção foi realizada pouco mais de um hora depois, mas sem um perito criminal.

Segundo informações de um funcionário do CPRC, de prenome Rosivaldo, foi encontrado com a ossada um relógio e um anel de aço. Ao que tudo indica, trata-se de restos mortais de uma vítima do sexo masculino. "Encontramos apenas o crânio para fora. Cavamos e encontramos vários ossos, partes do fêmur e do braço. Só na perícia que eles vão averiguar detalhadamente", apontou.