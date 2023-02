'Operação Recovery' prende 15 pessoas por tráfico, crimes sexuais e homicídios em Santarém

A Polícia Civil do Pará (PCPA) prendeu, na manhã desta sexta-feira (3), 15 pessoas em Santarém, oeste do Estado. O trabalho feito pela 12ª Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas, intitulado de “Operação Recovery”, foi atrás acusados de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), delitos sexuais e tráfico de drogas. Os presos não tiveram identidade revelada.

De acordo com a PCPA, o objetivo da ação policial é de diminuir os índices de criminalidade na cidade, além de prisões temporárias capturar acusados de envolvimento nos assassinatos que Santarém registrou nos últimos dias. A ação foi deflagrada por volta das 7h.

Os mandados de prisão foram expedidos pela 3ª Vara Criminal Privativa do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém.

A Operação Recovery contou com a ajuda do Núcleo de Atendimento Integrado (NAI), e as Unidade Integrada de Polícia (UIP) de Santarenzinho, Nova República, junto com as de Mojuí dos Campos e Belterra.