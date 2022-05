Operação Impacto apreende cerca de 150 Kg de entorpecentes em Cametá

Cerca de 150 Kg de entorpecentes, do tipo cocaína, avaliados em cerca de 3 milhões de reais, foram apreendidos, na manhã desta sexta-feira (20), durante uma das ações da "Operação Impacto", por equipes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública e Polícias Militar e Civil, na Ilha de Mendaruçu, em Cametá, região integrada do Baixo Tocantins.

O material apreendido foi encaminhado à capital, Belém, e apresentado na Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil, onde será periciada por uma equipe da Polícia Científica do Pará. Um inquérito policial será instaurado para dar continuidade às investigações, inclusive, para identificar os proprietários e o destino da droga apreendida.

A polícia chegou ao local após informações do Núcleo de Inteligência e com a ajuda de alguns moradores que contaram a respeito de uma movimentação estranha em uma canoa que estava à beira do rio. “Levamos mais de 5 horas de barco até chegar a uma casa dentro do mato, mas quando chegamos lá não encontramos nada. Se não fosse a ajuda de pessoas de bem não chegaríamos a essa droga que estava escondida dentro da água embaixo de um trapiche”, contou o coronel PM, Kleverton Firmino.

De acordo com a polícia a quantidade de droga encontrada foi só uma parte do que poderia estar escondida. “Já tinham visto embarcações grandes indo e vindo ao local retirando sacolas do rio”, disse o coronel.

A droga avaliada em 3 milhões iria abastecer a cidade de Cametá e Região Metropolitana de Belém. “Foi um grande baque para o tráfico de drogas”, enfatizou.