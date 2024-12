Operação 'Festas Seguras' terá mais de 7 mil agentes atuando em ações integradas

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) lançou, na manhã desta segunda-feira (2), a operação integrada “Festas Seguras”, juntamente com os demais órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública, com o intuito de reforçar o policiamento nas áreas comerciais tanto da Região Metropolitana de Belém como dos municípios do interior do estado, estendendo-se ainda aos balneários e praias, para garantir maior segurança à população durante as festas de fim de ano.

Mais de 7 mil agentes públicos serão empregados nas atividades que serão desenvolvidas em todos os municípios do Pará, além da capital, Belém. Um total de 1.500 viaturas e 250 motos também estarão nas ruas, fazendo as rondas policiais, além de 20 embarcações que irão reforçar as ações de segurança nas áreas fluviais do estado.

A operação será dividida em duas fases: A primeira abrange as áreas comerciais para garantir segurança durante o maior fluxo de dinheiro circulante, com a saída do 13º salário, nas áreas comerciais da capital e dos municípios do estado, como pontua o secretário de Segurança Pública e Defesa Social em exercício, Luciano de Oliveira.

A operação foi deflagrada, de forma simultânea, nas 15 Regiões Integradas, e ainda, na Região Metropolitana de Belém (Foto: Pedro Guerreiro / Agência Pará)

Dos centros comerciais às festas de final de ano

"É uma mobilização de todas as forças do sistema de segurança pública, com uma atenção especial para os grandes centros de compras, as áreas comerciais onde a gente sabe que há um aumento de fluxo de pessoas neste período de compras de Natal. Isso pode atrair o interesse daqueles que procuram praticar crimes de natureza patrimonial e o Sistema já tem, pelo sexto ano seguido, essa estratégia, que vem sendo aprimorada a cada ano, direcionando nos horários específicos, que são estudados a partir de dados estatísticos, nos horários de maior registro de ocorrências e nos locais onde a gente entende que o policiamento deve ser intensificado", esclarece Luciano.

Na segunda fase, destaca o secretário em exercício, o efetivo será direcionado para os destinos mais concorridos nas festas de fim de ano, como Salinas, por exemplo, onde a operação se estenderá até o dia 6 de dezembro.

Lançamento

A operação foi deflagrada, de forma simultânea, nas 15 Regiões Integradas, e ainda, na Região Metropolitana de Belém, com evento de abertura no Portal da Amazônia. O comandante geral da Polícia Militar, coronel PM Dilson Júnior, pontuou o reforço no efetivo dos órgãos que integram o sistema de segurança pública em mais de 7 mil agentes distribuídos pelos 144 municípios do Estado.

O comandante geral da Polícia Militar, coronel PM Dilson Júnior, afirmou que “a operação Festa Seguras se caracteriza com esse acréscimo de efetivos, porque nós utilizamos o nosso pessoal que estaria de folga, e também o pessoal da área administrativa para que possamos reforçar os grandes centros de comércio: shopping centers, lojas de departamentos e também as casas bancárias, onde uma parte da população vai sacar o seu 13º".

"Sabemos também que isso atrai a cobiça dos criminosos, e a Polícia Militar vai estar preparada para atuar nos 144 municípios com esse efetivo a mais, justamente para proporcionar segurança e paz para a população”, falou o comandante geral da Polícia Militar.

As delegacias também ganharão reforço no efetivo durante esse período, como explica o Delegado Geral Adjunto da Polícia Civil, Raimundo Benassuly. “Nós reforçamos as Delegacias Seccionais justamente para atender as ocorrências de apresentação da Polícia Militar. Isso é um esforço integrado que é o objetivo é dar paz e tranquilidade para a população nesse momento, que nós sabemos que existe um fluxo muito grande de pessoas na área do comércio. Então, há a necessidade de reforçar as unidades policiais com o emprego de maior efetivo e policiamento se faz necessário para manter a segurança e o melhor atendimento de todos”, falou o delegado.

Etapas

A operação inicia nesta segunda-feira, 2 de dezembro, e será dividida em duas fases: a primeira, com reforço policial nas principais áreas comerciais do estado, a fim de garantir a segurança dos consumidores; e a segunda, que concentra ações nas principais praias e balneários do estado, para reforçar a segurança de quem busca esses locais para as festividades de final de ano.

Ações

Durante todo o período da “Operação Festas Seguras” também serão desenvolvidas ações paralelas do sistema de Segurança Pública, como as Operações Lei Seca e Tolerância Zero. As abordagens a pessoas, carros particulares, ônibus e motocicletas, serão intensificadas em locais estratégicos identificados pela Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac). Também será reforçado o quadro de atendimento dos principais canais de comunicação da Segup: Disque Denúncia (181), WhatsApp (91) 98115-9181 e o Centro Integrado de Operações - Ciop (190).

Integração

A operação envolve os órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública do Estado: Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Polícia Científica do Estado (PCE), Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), Grupamentos Aéreo e Fluvial, Centro Integrado de Operações (Ciop), e também os órgãos municipais de segurança, a exemplo, da Guarda Municipal de Belém, Ananindeua e Marituba, e ainda a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Integram a ação, também, equipes de inteligência policial que atuarão em conjunto no monitoramento das áreas com maior risco de ações criminais, com objetivo de evitar roubos a caixas eletrônicos, bancos e carros-fortes.