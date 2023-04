Operação da PC prende homem por obra denunciada pelo MP por irregularidades em Bragança

Um homem, identificado apenas pelas iniciais C. A. D. L., foi preso nesta quinta-feira (27), suspeito de fraude à licitação, pagamento irregular de contrato administrativo, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Diretoria Estadual de Combate à Corrupção, da Polícia Civil, deflagrou a operação “Alcateia” em Bragança e Augusto Corrêa, municípios do nordeste do Pará. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária.

O motivo da ação policial foi uma denúncia feito pelo Ministério Público de Bragança que alegava irregularidade no procedimento licitatório da construção de um muro de contenção de concreto na cidade.

Durante as investigações feitas pela Divisão de Repressão à Corrupção e ao Desvio de Recursos Públicos, a polícia verificou indícios de favorecimento na contratação do serviço, assim como de superfaturamento, pagamento que não coincidia com o cronograma físico-financeiro e não conclusão da obra.

Foram bloqueados dos investigados, os quais não foram revelados, o valor de R$1.379.233,27, com intuito do futuro ressarcimento ao erário bragantino. No decorrer da operação, os agentes encontraram, aproximadamente, R$ 59.267,00 na casa de um dos alvos. No imóvel, os policiais sequestraram uma picape avaliada em mais de R$ 200 mil.

O homem capturado temporariamente foi encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde se encontra à disposição da Justiça. As investigações continuam com o objetivo de analisar o material apreendido nas buscas.