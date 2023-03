Operação ‘Aluminium’: dois homens são presos por desviar 2 milhões em cargas de alumínio no Pará

A Polícia Civil do Pará (PCPA) deflagrou na manhã desta sexta-feira (17) a operação “Aluminium”, com o objetivo de combater o desvio de cargas de alumínio, que tinha como vítimas empresas transportadoras. Durante a operação, dois homens identificados como Mathews Zuqueto de Lima e Wesley Pinto das Chagas tiveram mandado de prisão expedido pela Justiça de Barcarena. Eles são suspeito de terem desviados duas cargas de alumínio, com valor estimado em mais de R$ 2.000.000,00.

Segundo informações iniciais da PC, equipes estão dando andamento na operação ao longo da manhã desta sexta-feira. A Redação Integrada de O Liberal está acompanhando o caso para apurar mais detalhes sobre o desenvolvimento da operação.