Ônibus capota na BR-010 próximo a Aurora do Pará e deixa cerca de 25 feridos

Um ônibus que transportava passageiros da zona rural de Aurora do Pará com destino à Mãe do Rio capotou na manhã deste sábado (19) e deixou feridos. O acidente ocorreu na rodovia BR-010. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo menos 25 pessoas precisaram ser hospitalizadas.

De acordo com informações preliminares divulgadas pela PRF, o motorista do veículo teria perdido o controle e fez com que o ônibus saísse da pista e capotasse, adentrando uma área de mata nos arredores da via.

Cerca de 40 pessoas estavam no ônibus no momento do acidente. As vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde em Aurora do Pará e Mãe do Rio.

Equipes da PRF, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CBMPA) estão no local do acidente realizando os primeiros atendimentos às vítimas. Até o momento, não há confirmação de mortes.

Reportagem em atualização.