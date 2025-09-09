Ônibus capota, mata duas pessoas e fere mais 16 na BR-230, em Medicilândia

Maria Creuza Sousa Silva, de 71 anos, e Girlane Souza da Conceição, 35 anos, morreram após um ônibus de transporte intermunicipal de passageiros capotar na noite de segunda-feira (9/9) em Medicilândia, no sudoeste do Pará, no quilômetro 765 da BR-230. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o automóvel saiu da pista e, em seguida, tombou. As autoridades informaram que o transporte levava pacientes do Hospital Regional da Transamazônica quando ocorreu o sinistro. Outras 16 pessoas ficaram feridas.

O prefeito de Altamira, Loredan Mello (PSD), publicou um vídeo nas redes sociais em que conta que recebeu uma ligação de Carlinhos do Aparecido, prefeito de Uruará, informando-o sobre o ocorrido. “Imediatamente acionei o nosso secretário de saúde, enviamos ambulância e deixamos toda nossa equipe do Hospital Geral de Altamira a postos para receber as vítimas desse grave acidente. Acionei o nosso corpo de ortopedistas, de médicos anestesistas para ajudarmos esses irmãos”, disse ele.

A imagem em destaque mostra as vítimas do acidente. (Foto: Reprodução | @carlinhosdoaparecido | Instagram)

Já o prefeito Carlinhos, além de lamentar o episódio, agradeceu a ajuda de Loredan e também de todos os servidores, incluindo os profissionais da saúde, que atuaram no caso, seja atendendo as vítimas ou agilizando a chegada de socorro.

Ainda conforme a PRF, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Altamira e ao Hospital Geral de Altamira. O estado de saúde atualizado dos feridos é desconhecido.

Até agora, não se sabe o que levou o ônibus a sair da pista. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.