Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Ônibus capota, mata duas pessoas e fere mais 16 na BR-230, em Medicilândia

Segundo as autoridades, o transporte levava pacientes do Hospital Regional da Transamazônica quando ocorreu o sinistro

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o ônibus envolvido no acidente. (Foto: Reprodução | Portal Giro)

Maria Creuza Sousa Silva, de 71 anos, e Girlane Souza da Conceição, 35 anos, morreram após um ônibus de transporte intermunicipal de passageiros capotar na noite de segunda-feira (9/9) em Medicilândia, no sudoeste do Pará, no quilômetro 765 da BR-230. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o automóvel saiu da pista e, em seguida, tombou. As autoridades informaram que o transporte levava pacientes do Hospital Regional da Transamazônica quando ocorreu o sinistro. Outras 16 pessoas ficaram feridas.

O prefeito de Altamira, Loredan Mello (PSD), publicou um vídeo nas redes sociais em que conta que recebeu uma ligação de Carlinhos do Aparecido, prefeito de Uruará, informando-o sobre o ocorrido. “Imediatamente acionei o nosso secretário de saúde, enviamos ambulância e deixamos toda nossa equipe do Hospital Geral de Altamira a postos para receber as vítimas desse grave acidente. Acionei o nosso corpo de ortopedistas, de médicos anestesistas para ajudarmos esses irmãos”, disse ele.

image A imagem em destaque mostra as vítimas do acidente. (Foto: Reprodução | @carlinhosdoaparecido | Instagram)

Já o prefeito Carlinhos, além de lamentar o episódio, agradeceu a ajuda de Loredan e também de todos os servidores, incluindo os profissionais da saúde, que atuaram no caso, seja atendendo as vítimas ou agilizando a chegada de socorro.

Ainda conforme a PRF, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Altamira e ao Hospital Geral de Altamira. O estado de saúde atualizado dos feridos é desconhecido.

Até agora, não se sabe o que levou o ônibus a sair da pista. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

ônibus capota

mata duas pessoas

fere mais 16

br-230

medicilândia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Ônibus capota, mata duas pessoas e fere mais 16 na BR-230, em Medicilândia

Segundo as autoridades, o transporte levava pacientes do Hospital Regional da Transamazônica quando ocorreu o sinistro

09.09.25 10h11

TRISTEZA

Homem morre em acidente de moto na zona rural de Parauapebas

Testemunhas relataram que ele trafegava sem capacete e teria colidido contra uma carrocinha, sendo arremessado ao chão

08.09.25 23h19

SUSTO!

Motorista fica ferido após colidir contra boi solto na pista na PA-477

O motorista foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de São Geraldo do Araguaia, onde segue internado

08.09.25 22h19

POLÍCIA

Corpo de homem é encontrado boiando nas águas de praia em Santarém

Até o momento, as circunstâncias da morte são desconhecidas

08.09.25 17h37

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Ônibus capota, mata duas pessoas e fere mais 16 na BR-230, em Medicilândia

Segundo as autoridades, o transporte levava pacientes do Hospital Regional da Transamazônica quando ocorreu o sinistro

09.09.25 10h11

TRISTEZA

Homem morre em acidente de moto na zona rural de Parauapebas

Testemunhas relataram que ele trafegava sem capacete e teria colidido contra uma carrocinha, sendo arremessado ao chão

08.09.25 23h19

INVESTIGAÇÃO

PC investiga criança de 7 anos encontrada morta dentro de rabeta em Breu Branco

O corpo foi localizado no sábado (6) e apresentava marcas roxas no pescoço

08.09.25 13h38

SUSTO!

Motorista fica ferido após colidir contra boi solto na pista na PA-477

O motorista foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de São Geraldo do Araguaia, onde segue internado

08.09.25 22h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda