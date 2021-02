Oito dias após suposto PM atirar e matar cachorro na Vila da Barca, ninguém foi responsabilizado

Nesta terça-feira (9), completam oito dias desde que um policial militar foi apontado como autor de um disparo contra um cachorro, na Vila da Barca, em Belém. Nove dias, contando com o dia do próprio crime. Mesmo após uma mobilização para pagar pela cirurgia e mantêm "Negão" (ou "Pepito") vivo, o animal morreu na tarde desta segunda-feira (8). Até agora, ninguém foi responsabilizado formalmente pelo caso.

A denúncia foi tornada pública pela ONG Au Family, que dá apoio a animais. Foi a ONG que levantou os recursos para a operação e cuidados ao cachorro. E foi quem deu voz aos moradores acuados da Vila da Barca, que somente de forma anônima relataram que o tiro foi dado por um policial militar. Havia uma equipe de motos, do Batalhão Águia, fazendo rondas no local. Negão foi atraído pelo barulho dos veículos e saiu perseguindo até ser baleado.

Em novos posicionamentos, as polícias Civil e Militar continuam sem dar respostas mais rápidas a mais um crime enquadrado na recente e ainda incompleta Lei Sansão contra violência contra animais. A Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) informou que as investigações continuam, com depoimentos tomados e diligências feitas.

Já a PMPA informou que "...o comando do Batalhão Águia, responsável pelo moto-patrulhamento na região, instaurou inquérito policial militar (IPM) e faz diligências no sentido de identificar se, de fato, o autor dos disparos é policial militar". O promotor de Justiça Militar Armando Brasil também acompanha as investigações e aguarda a conclusão para tomar as próximas providências.

No dia 25 de dezembro de 2020, o policial militar Luiz Augusto de Almeida da Silva matou um cachorro a tiros na avenida Visconde de Inhaúma com a travessa Angustura, no bairro da Pedreira. A mobilização intensa pela revolta com o caso chamou a atenção até do governador Helder Barbalho (MDB). No dia seguinte, o policial já havia sido identificado. No dia 28, já estava afastado das funções. Um tratamento bem diferente do caso da Vila da Barca, no qual é possível saber quem estava de serviço no momento.