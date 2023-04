Novo Repartimento: morte dos três caçadores em reserva indígena completa um ano nesta segunda (24)

A morte de Cosmo Ribeiro de Sousa, 29, José Luís da Silva Teixeira, 24, e Wilian Santos Câmara, 27, completa um ano nesta segunda-feira (24). As vítimas, que eram caçadores, foram assassinadas em abril do ano passado dentro da reserva indígena Parakanã, a cerca de 30 quilômetros do município de Novo Repartimento, no sudeste do Pará. Os corpos foram localizados pela Polícia Federal no dia 30 de abril de 2022, enterrados em uma cova rasa.

Até hoje as famílias seguem respostas pelas autoridades. O inquérito apurado pela Polícia Federal está na reta final. Uma vez que as investigações sejam concluídas, o processo será remetido ao Ministério Público Federal (MPF), que poderá oferecer denúncia contra os investigados, para que eles sejam levados a julgamento.

Maria Gorete Borges da Silva, mãe de José Luís, disse que a única coisa que os parentes querem é Justiça. “Não queremos conflito. Só queremos que prendam os assassinos. Quando os nossos filhos não voltaram para casa, procuramos a polícia. Agora, eles não voltam mais”, contou.

O advogado Cândido Júnior, responsável pela defesa das três famílias das vítimas assassinadas, suspeitam que José, Wilian e Cosmo tenham sido mortos por indígenas. “Temos testemunhas que viram o momento em que indígenas que estavam rodeando as motos das vítimas. Quem indicou o local onde as vítimas estavam enterradas foi um indígena. Até o momento, não há outra linha de investigação que não seja do envolvimento de indígenas”, disse ele.

As famílias ainda não sabem dizer como os caçadores morreram. Os corpos, quando foram localizados, estavam com as mãos e pés amarrados para trás e não tinham nenhuma perfuração provocada por tiro ou arma branca. Após todo esse tempo, os parentes não receberam o laudo da morte dos três rapazes. “Mesmo há um ano do crime, o inquérito não foi concluído. Possivelmente, já se pode ter os indiciados, a causa da morte e o modus operandi. Temos 90% de certeza que eles (vítimas) tenham sido enterrados vivas antes de morrer”, comentou o advogado.