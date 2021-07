Nove animais silvestres são capturados em um único dia na Grande Belém

Nove animais silvestres foram resgatados em um único dia pelo Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), durante uma operação nos municípios de Belém e Ananindeua. A ação de resgate ocorreu das 9h às 18h da última quinta-feira, 15. As espécies foram encontradas pela população, que fez o acionamento da Polícia Militar através do Centro Integrado de Operações (Ciop).

Foram resgatados uma cobra-cega, duas aves-socó, um tamanduá, uma iguana, um tucano, uma garça, um tracajá e um sagui de tufo preto, que é um macaco pequeno de cauda comprida. Os animais estavam, respectivamente, nos bairros Castanheira, Tapanã, Sacramenta, Marambaia, Souza, Mangueirão, Coqueiro e 40 Horas.

De acordo com a Polícia Militar, todos os animais silvestres estavam sem ferimentos e foram soltos no Parque Estadual do Utinga, em Belém, e no Refúgio da Vida Silvestre Metrópole da Amazônia (Revis).

O Batalhão de Polícia Ambiental orienta que a população não tente capturar animais silvestres. É preciso fazer o acionamento via Ciop, no número 190.