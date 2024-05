Nova fraude no Enem: investigado de Marabá é suspeito de fazer prova no lugar de mais uma pessoa

O investigado por fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no lugar de outra pessoa, em Marabá, é suspeito em um novo caso de fraude na realização da mesma prova. Na manhã desta terça-feira (21/5), a Polícia Federal deflagrou a Operação Passe Livre III para cumprir um mandado de busca e apreensão contra o suspeito. O objetivo é investigar essa suposta reincidência no crime, que teria ocorrido em 2022.

De acordo com a PF, na casa do alvo da operação foi apreendido um aparelho celular. O suspeito chegou a jogar o aparelho pela janela do banheiro ao perceber a chegada da equipe policial. O celular será analisado para esclarecer esse novo caso da possível realização da prova no lugar de outra pessoa e, ainda, verificar se há outras fraudes semelhantes. As investigações sobre os crimes continuam.

O alvo, investigado desde a Operação Passe Livre I, recebeu dinheiro com a aprovação fraudulenta de outra pessoa no Enem 2022 e ingresso irregular, do contratante da fraude, no curso de medicina da Universidade Estadual do Pará (UEPA). Ele realizou a prova no lugar do próprio irmão, conseguindo a aprovação no Enem 2022 e ingresso ilegítimo no curso de Engenharia na UNIFESSPA. A descoberta foi por acaso, a partir da análise de documentos e eletrônicos apreendidos na primeira fase da operação, em fevereiro.

Na deflagração da primeira fase operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, mas ninguém havia sido preso. No entanto, na deflagração da segunda fase, um dos investigados foi preso preventivamente, sendo colocado em liberdade provisória mais tarde, tendo em vista oferecimento e recebimento da denúncia pela Justiça Federal.

Se confirmada a hipótese criminal os investigados poderão responder pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso, estelionato com causa de aumento de pena, entre outros.