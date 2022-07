No Pará, mais de mil toneladas de drogas são apreendidas em Anapú, Santa Maria do Pará e Santarém

Ações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizadas nos municípios de Anapu, Santa Maria do Pará e Santarém, no interior do Estado do Pará, resultaram em uma apreensão de mais de meia tonelada de drogas. As abordagens nas rodovias começaram na tarde da última quarta-feira (6).

No município de Anapu, no Sudoeste do estado, uma equipe da PRF abordou um caminhão no km 495 da BR-230 por volta das 16h45 da quarta-feira (6). Seguindo com as buscas, foi constatado que havia um compartimento falso no veículo com cerca de 500 kg de cocaína em tabletes.

Durante a apreensão, o condutor alegou que não tinha conhecimento de que havia entorpecentes no veículo, e que buscou o caminhão no estado do Mato Grosso para levar até o município de Novo Repartimento (PA), onde entregaria para outra pessoa. Após o flagrante, o motorista foi apresentado à Polícia Federal para a realização das medidas cabíveis.

Fiscalizações em Santa Maria do Pará

Ainda na tarde da quarta-feira (06), outra fiscalização foi realizada em Santa Maria do Pará, no Nordeste paraense. Um veículo de passeio, modelo Celta, foi parado no km 102 da BR-316, após os ocupantes do veículo apresentarem bastante nervosismo, ação essa que levantou suspeitas.

No momento da abordagem, foram encontrados cinco tabletes de maconha e um saco de cocaína. O condutor e os demais ocupantes do veículo foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria do Pará.

Ações também foram realizadas em Santarém

Já na manhã desta quinta-feira (7), por volta das 5h10, durante fiscalização na BR-163 em Santarém, no Baixo Amazonas, a equipe da PRF identificou um homem que possuía cerca de 28 kg de cocaína e maconha dentro de uma mochila, em um ônibus da linha Santarém / Parauapebas. Questionado, o rapaz afirmou que estava indo para Marabá a passeio. O passageiro foi encaminhado à Polícia Civil de Santarém, sob a suposta hipótese de tráfico de drogas.

De acordo com a PRF, somente no primeiro semestre de 2022, mais de uma tonelada de cocaína foi apreendida durante fiscalização nas estradas e rodovias federais do Pará, Os atos ilegais resultam em um prejuízo estimado em mais de 180 milhões de reais para o crime organizado.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)