Mulheres vítimas de exploração sexual são resgatadas em cruzeiro no Rio de Janeiro

Uma ação da Polícia Federal (PF) resultou no resgate de quatro mulheres suspeitas de serem vítimas de exploração sexual em um cruzeiro, no Rio de Janeiro (RJ). O caso ocorreu na manhã da última segunda-feira 913), na embarcação que estava em Angra das Reis. O organizador do evento, que não teve a identidade revelada, foi preso na embarcação.

Conforme as autoridades, as vítimas têm idades entre 18 e 21 anos e seriam naturais de São Paulo e Santa Catarina. De acordo com as apurações da PF, as vítimas teriam sido recrutadas para trabalharem como modelos. No entanto, após entrarem no navio, não conseguiram mais ter contato com os familiares ou outras pessoas do exterior. As vítimas ainda eram mantidas sob rígida vigilância.

As jovens ainda alegaram que tinham a suspeita de que funcionários do cruzeiro colocavam substâncias para dopá-las nas bebidas que eram oferecidas para as vítimas ingerirem.