Mulher tenta se livrar de drogas ao lado de adolescente, mas é presa

Simara Rodrigues, de 31 anos, foi presa em flagrante por tráfico de drogas, na última segunda-feira (24), pela Polícia Militar de Parauapebas, após tentar se desfazer de 52 petecas de crack. Ela foi conduzida para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Segundo o relato dos militares, uma guarnição realizava ronda de rotina quando avistou movimentação suspeita em frente a uma residência. Os policiais se aproximaram e um adolescente correu para dentro da casa ao avistar a viatura.

A guarnição suspeitou da postura e o seguiu. Dentro do imóvel, os militares se depararam com o adolescente e Simara tentando se desfazer de 52 embalagens de crack, que totalizaram 18,5 gramas. Os dois foram encaminhados à delegacia, onde o adolescente prestou depoimento e foi entregue aos responsáveis. Simara foi encaminhada para unidade prisional, onde aguardará decisão da justiça. Com informações do portal Correio de Carajás.