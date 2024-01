Mulher se recusa a cozinhar e é agredida pelo sogro em Parauapebas

Um homem foi preso na tarde de quarta-feira (17) suspeito de agredir a nora dentro de casa, em Parauapebas, no sudeste do Pará. A vítima relatou que se recusou a cozinhar para o sogro e ele a agrediu em seguida. Com informações do Correio de Carajás.

VEJA MAIS

A Polícia Militar foi acionada e se dirigiu ao local da ocorrência. Lá, uma guarnição da PM conversou com a vítima, que tinha um corte nos lábios e arranhões no braço esquerdo.

O suspeito foi encontrado em outra casa, onde a esposa trabalha como empregada doméstica. Ele apresentava sinais de embriaguez e precisou ser algemado pelos policiais.

O homem e a vítima foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento. O suspeito foi autuado em flagrante por violência doméstica e lesão corporal leve.

Saiba como denunciar casos de violência contra mulher doméstica

O Ligue 180, também conhecido como a Central de Atendimento à Mulher, é um serviço disponível para denúncias relacionadas de violência contra mulher. O número também serve para orientar mulheres em situação de violência, direcionando-as para os serviços especializados da rede de atendimento. O Ligue 180 funciona 24h, incluindo sábados, domingos e feriados. As denúncias são gratuitas e anônimas.