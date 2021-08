Mulher relata ter sido vítima de agressões por parte do ex-companheiro

Um relato de violência doméstica que começou a ser compartilhado nas redes sociais na última quinta-feira (26) chamou a atenção de internautas. As imagens publicadas mostram uma mulher com vários hematomas no rosto e em outras partes do corpo. A redação integrada de O Liberal conversou com a secretária Irilene Batista, 29, moradora de Belém, que disse ter sido vítima das agressões por parte de seu ex-companheiro, o motorista e músico Rafael da Silva Amaral, de 29 anos.

"Eu já não aguento mais, já não sei mais a quem recorrer. Foi por isso que eu resolvi publicar essa situação", afirma Irilene. Ela contou que namorou com Rafael por dois anos, mas que desde o início do relacionamento, já havia percebido que ele era uma pessoa agressiva. "Eu aguentei muita coisa calada. Ele já me agrediu várias vezes, fora as vezes que eu não registrei ocorrência", disse.

Segundo ela, a primeira agressão ocorreu logo nos primeiros meses de namoro. "Foi no período de carnaval, ele ia tocar em um trio elétrico, e a gente começou a discutir. Na volta pra casa ele já começou as agressões. Puxou meu cabelo, me enforcou, aí eu consegui descer do carro, pedi ajuda a um casal que estava em um carro e eles me deram carona. Aí o Rafael iniciou uma perseguição, e o carro em que eu estava bateu em um caminhão, eu bati até minha cabeça. Depois o rapaz fugiu, com medo dele, que estava transtornado", contou.

Em uma das imagens publicadas por Irilene, ela está com um corte embaixo do olho esquerdo, que também aparece bastante inchado. Outras fotos mostram hematomas em várias partes do corpo, como braço, pernas, axilas e pescoço. "Esse hematoma no meu olho foi quando eu descobri que ele estava me traindo. Ele me empurrou, me estrangulou, eu cheguei a dar um tapa no rosto dele e ele já veio com esse soco que me acertou no meu olho e abriu meu rosto", relatou a secretária.

Ainda de acordo com ela, a última agressão ocorreu em novembro do ano passado. Ela chegou a fazer exame de corpo de delito e a registrar boletim de ocorrência na polícia. Por conta disso, ela conseguiu uma medida protetiva contra Rafael, no entanto, ele já teria descumprido a medida em diversas ocasiões, a ameaçando e ofendendo verbalmente. A última vez foi no último dia 6. No total, ela já registrou sete boletins de ocorrência na polícia por descumprimento da medida.

"Eu já estou esgotada, toda vez que ele quebra medida, me ofende, tem que fazer boletim. Não aconteceu nada quando ele me bateu, me estrangulou, não é agora que vai acontecer", diz. Além das agressões, Irilene afirma também que Rafael não paga o valor inteiro da pensão ao filho do casal, de um ano e seis meses, nem respeita as visitas estabelecidas no acordo judicial. "Ele nunca cumpriu com os dias marcados, marca e não comparece. Isso é um direito do meu filho, por isso eu fui atrás", disse.

A reportagem entrou em contato com Rafael Amaral por telefone. Ele afirmou que não tem "nada para falar, isso está sendo resolvido pela justiça", e que "até agora, nada foi apurado".

Também foi solicitada uma nota à Polícia Civil sobre o caso, mas até o momento desta publicação, não havia resposta.