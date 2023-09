Mulher que levou tiro do marido PM deixa hospital após receber alta

Suellen Pimentel, vítima de uma tentativa de feminicídio por parte do próprio marido, cabo Herody, recebeu alta neste sábado (2), após uma semana internada em um hospital público de Belém.

A informação foi confirmada à reportagem de O Liberal pela família da vítima. Suellen foi atingida por um tiro disparado pelo companheiro no último dia 27, próximo a travessa Vileta, bairro da Pedreira, onde os dois moravam. O policial cometeu suicídio após atirar contra a mulher.

Suellen foi levada ao hospital, onde passou por cirurgia ao longo da semana. “Agora ela está em bem, está descansando para se recuperar de toda essa tragédia”, disse Ingrid Pimentel, irmã de Suellen.

Entenda

O cabo da PM, identificado apenas como Herody, atirou contra a esposa, Suelen Pimentel, durante confraternização na casa de familiares do policial, no último domingo (27).

Pessoas presentes relataram que Suelen e Herody estavam discutindo em um dos cômodos da casa, quando ouviram os disparos. Ela foi levada ao hospital. De acordo com vizinhos do casal, ela saiu do interior da residência consciente e segurando um pano sobre o rosto, onde foi atingida com um tiro.