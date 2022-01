Mulher mata filhos de 6 e 3 anos a facadas e depois tenta suicídio

Stephany Ferreira Peixoto, de 36 anos, é acusada de matar os filhos de 3 e 6 anos a facadas e depois tentar cometer suicídio. O caso ocorreu na segunda-feira (10), em Guapimirim, no Rio de Janeiro. Após o ocorrido, a mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal José Rabello de Mello, onde segue sob custódia. As informações são do Extra.

Titular da 67ª Delegacia de Polícia da cidade, o delegado Antônio Silvino Teixeira, detalhou que a mulher tentou cortar os pulsos após o assassinato das crianças. Ainda segundo a autoridade policial, Stephany está presa sob escolta policial e será indiciada por homicídio duplamente qualificado. A motivação do crime ainda é investigada. A arma do crime foi apreendida e a área isolada para perícia.

"“O crime aconteceu por volta de 13h30. O quadro: ela sentada na sala, sangrando muito nos pulsos. Perguntaram pelas crianças e ela apontou para o quarto. A autora não falou nada sobre os fatos, só ‘matei meus filhos, me deixa morrer’. No entanto, foi socorrida para o Hospital José Rabelo Melo, e seu estado de saúde é estável. Já o corpo das crianças foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Teresópolis. Nos próximos dias, vamos ouvir testemunhas e também a autora", informou o delegado.

De acordo com o delegado, o marido de Stephani e pai das crianças estava muito abalado no momento e afirmou que a esposa sempre foi uma excelente mãe. Vizinhos também apontaram para o comportamento normal da mulher em relação aos filhos.Segundo as investigações, a mulher teria ligado para o marido logo após matar os filhos e disse que tiraria a própria vida. Rapidamente, o homem foi para casa, mas não conseguiu entrar. Foram os vizinhos que acionaram a polícia. A ocorrência foi atendida por policiais militares do 34º Batalhão.

A Prefeitura Municipal de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulgou uma nota de pesar e que declarou que "se junta a toda população no luto pelo falecimento de nossos estudantes Arthur Moisés (C.M. Professora Vânia Regina) e Bruno Leonardo ( E.M. Professor Otelo). Uma perda irreparável. Nossas condolências aos familiares e amigos".