Mulher invade calçada e pedestres se indignam com a imprudência

Uma mulher visivelmente embriagada invadiu uma calçada, no início da noite deste sábado (28), na avenida Pedro Álvares Cabral com Magno de Araújo. De acordo com informações de testemunhas, uma criança de sete anos se livrou de ser atropelada. A mulher, que não teve o nome identificado, foi apresentada na delegacia da Sacramenta.

De acordo com Gabriel Silva, que é autônomo e estava no local no momento do acidente, muitas pessoas estavam na calçada, pois estava ocorrendo uma programação de grafite. Ele disse que todos estavam apreciando o trabalho dos artistas, quando de repente, as pessoas foram surpreendidas com o veículo de luxo invadindo a calçada.

"A sorte que as pessoas estavam atentas e conseguiram correr. Um garoto de sete anos estava sentado e alguém conseguiu carregá-lo, mas o carro passou por cima do celular da criança", relatou Gabriel.

Testemunhas registraram em alguns vídeos a ação da motorista e logo acionaram a polícia militar. A mulher foi apresentada na delegacia da Sacramenta, onde será feito o procedimento policial.