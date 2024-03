Mulher é presa e mais de 150 kg de maconha são apreendidos em Castanhal

Uma mulher foi presa em flagrante suspeita de tráfico de drogas no município de Castanhal, no nordeste do Pará, na tarde da quarta-feira (20). A Polícia Civil da 12ª Seccional ainda apreendeu com a suspeita cerca de 187 tabletes de maconha prensada, material já embalado para a venda e a quantia de 8,3 mil reais.

Segundo os agentes, a ação ocorreu na zona rural do município, mais precisamente em uma comunidade próxima à agrovila 3 de Outubro. Os policiais informaram que somente os tabletes de maconha pesaram cerca de 158 quilos. Além dele, o material entorpecente, que já estava pronto para a comercialização, pesou aproximadamente 428g de drogas.

Conforme os agentes, no momento da abordagem, a suspeita ainda carregava outros itens característicos do crime de tráfico de drogas, como uma balança de precisão, três rolos de papel alumínio e sacos plásticos, possivelmente usados para embalar a maconha. Diante dos fatos, a mulher foi encaminhada para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. As investigações terão continuidade para descobrir quem são as outras pessoas envolvidas no crime.