Mulher é morta a tiros na zona rural de Santarém; ex-companheiro é suspeito pelo crime

Uma mulher identificada como Jakeline de Sousa Pedroso, foi morta a tiros no início da noite do último sábado (24), em um sítio localizado à altura do KM 145, na comunidade do Irurama, zona rural de Santarém, no Baixo Amazonas. O ex-companheiro dela, Gedeone Castro Batista, é o principal suspeito pelo crime, que teria ocorrido quando Jakeline foi buscar a filha que estava com o suposto assassino, segundo informações do portal O Impacto. Jakeline foi atingida com um tiro no lado direito do peito.

Até o momento, não há confirmação da polícia sobre o que teria motivado o homicídio. Ainda segundo informações preliminares, o ex-companheiro de Jakeline teria utilizado uma espingarda para disparar contra a vítima. Jakeline havia se mudado recentemente para a comunidade e estava morando com o pai para se tratar de uma possível depressão, como apontam informações que circulam pelas redes sociais.

Momentos após o crime, Gedeone ainda tentou se esconder em uma área de mata da região, mas, horas depois, se entregou à polícia do município de Placas, também no Baixo Amazonas. Durante depoimento, o suspeito detalhou onde estava a arma do crime, que foi encontrada em uma área de pastagem na fazenda próxima à casa de seu pai.

Ainda durante o depoimento, Gedeone admitiu a intenção de cometer suicídio. Ele detalhou que tentou tirar a vida de diversas formas, chegando inclusive a quebrar um dente na tentativa de retirar o cartucho. O suspeito foi preso e deve ficar à disposição da Justiça. A Redação Integrada solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. No entanto, a reportagem aguarda retorno.