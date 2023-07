Mulher é flagrada furtando limpador de para-brisa de carro no bairro da Pedreira

Uma mulher foi flagrada por uma câmera de um circuito interno de vigilância, na madrugada desta quarta-feira (26), furtando o limpador de para-brisa de um carro no bairro da Pedreira, em Belém. O caso foi registrado na Polícia Civil, por meio da Delegacia Virtual.

Pelas imagens é possível ver a suspeita dirigindo um carro, às 5h21, pela travessa Doutor Enéas Pinheiro, entre as avenidas Marquês de Herval e a Visconde de Inhaúma. O veículo em questão, segundo o Boletim de Ocorrência, seria um Honda Civic.

Ao passar por alguns carros estacionados, a motorista encosta o automóvel no meio da rua. Ela se aproxima de um dos veículos. Pelo ângulo da filmagem, não é possível identificar se a mulher chega e aparenta mexer no dispositivo de limpeza do vidro frontal do carro.

Depois de quase dez segundos, ela vai em direção a outro automóvel e, a partir daí, é possível vê-la furtando o limpador de para-brisa. A mulher sai com o item em mãos e retorna ao carro de onde tinha saído e vai embora como se nada tivesse acontecido. Conforme o documento policial, a mulher estaria sozinha no veículo.

