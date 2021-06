Mulher é encontrada amarrada, após ser dopada e agredida em Santarém

Uma mulher foi amarrada com fios elétricos e agredida, na última quarta-feira (8), em uma casa no bairro Aeroporto Velho, em Santarém, no oeste do Pará. A vítima foi encontrada pelo filho de dez anos por volta das 5h da manhã.

Para a polícia, a mulher contou que dois homens encapuzados invadiram a residência dela, por volta de 3h da manhã e a doparam com uma substância no nariz que a fez desmaiar. Ela foi agredida e amarrada no quintal da casa onde mora.

De acordo com informações da polícia, a mulher já havia solicitado a presença de policiais por volta de 1h30 da madrugada, ao perceber um veículo em atitude suspeita próximo de sua residência. Uma viatura foi até o local, mas não encontrou ninguém.

Policiais orientaram a mulher a procurar a casa de algum familiar, já que ela mora sozinha com o filho de dez anos, mas ela achou melhor não sair.

Ainda segundo a polícia, a vítima foi encontrada com hematomas de agressão no rosto e marcas dos fios elétricos no corpo, além de estar bastante abalada psicologicamente. Ela foi levada para o Pronto Socorro Municipal, onde foram tomados os cuidados necessários.

Os homens ainda não foram localizados, e a polícia disse que investiga o ocorrido, cuja motivação ainda é desconhecida.