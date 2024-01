Mulher e criança em moto são atingidas por carro que trafegava na contramão, em Belém

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta, onde estavam uma mulher e uma criança, foi registrado na manhã deste sábado (20), na Travessa Dom Romualdo de Seixas, esquina com a rua Bernal do Couto, no bairro do Umarizal, em Belém. Segundo testemunhas, o veículo maior, que seria de um motorista por aplicativo, estaria trafegando na contramão quando atingiu a moto. A mulher ficou desacordada e a criança não teve ferimentos graves.

Uma moradora da área relatou à redação Integrada de O Liberal que a mulher e a criança teriam acabado de sair de um campeonato de futebol infantil que ocorria próximo dali. O carro estaria fazendo a manobra ilegal quando acabou ocasionando o acidente. Com o impacto, a mulher teria ficado desacordada e foi socorrida por pessoas que passavam pela via. A criança também recebeu ajuda dos populares, mas não apresentava ferimentos graves.

Uma ambulância esteve no local para fazer o socorro da mulher e da criança e levou as duas para a Unidade de Pronto Atendimento da Sacramenta. O motorista do carro envolvido no acidente teria ficado no local para ajudar as vítimas. Não há mais informações sobre ele. A reportagem de O Liberal solicitou mais informações para a Polícia Civil, Militar, Bombeiros e Samu e aguarda o retorno.