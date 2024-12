Mulher é baleada após ter a casa invadida durante tentativa de homicídio em Marabá

Uma mulher, que não terá o nome revelado como medida de segurança, foi baleada em uma tentativa de homicídio dentro da casa onde mora, em Marabá, no sudeste do Pará. Conforme as informações policiais, a vítima teve a residência invadida por um homem na noite de sexta-feira (20/12). O estado de saúde da mulher após ser socorrida não foi revelado.

O crime ocorreu por volta das 20h10, na Folha 18, onde a vítima mora. Segundo os relatos repassados para a polícia, um homem alto e magro, que vestia uma bermuda e camisa branca, chegou ao local e perguntou pela vítima. Os vizinhos informaram que ela estava na casa. Então o homem invadiu a residência e fez dois disparos em direção a vítima. A mulher ficou ferida e o homem fugiu.

Ainda segundo os relatos de testemunhas, o homem teria corrido para um carro modelo Palio, de cor escura, que estava parado próximo a uma árvore na rua. As testemunhas acreditam que uma segunda pessoa estaria dentro do veículo aguardando para ajudar na fuga do assassino. Os vizinhos correram para ajudar a vítima e a levaram para o Hospital Municipal de Marabá (HMM). A mulher foi submetida a uma cirurgia de emergência.

Logo após a tentativa de homicídio, a Polícia Militar foi informada sobre o caso e fez buscas pelo suspeito no veículo. No entanto, até o momento, o homem não foi identificado ou localizado.