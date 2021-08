Mulher é atingida por vidraça em shopping no bairro da capital paraense

Uma mulher ficou ferida ao ser atingida por uma vidraça, em um shopping no bairro do Castanheira, em Belém, na manhã desta terça-feira (3). Testemunhas apontaram que a mulher teria errado a saída de uma loja de vestuário e se chocado com o vidro, que se soltou e caiu. A mulher teve um corte no braço e foi atendida pela brigada de emergências do centro de compras.

Em nota, o shopping Castanheira confirmou o incidente e afirmou que a cliente foi prontamente atendida pela equipe de primeiros socorros do shopping. "Informamos também que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) foi chamada para atendimento à cliente", registrou o comunicado.