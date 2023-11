Mulher é assassinada a tiros na porta de casa e companheiro é baleado durante ataque em Marituba

Elaine Cardoso de Souza, de 40 anos, foi morta a tiros e o companheiro dela, identificado como Isaac Souza dos Santos, 45, ficou ferido, durante um ataque, registrado na manhã desta segunda-feira (6), no bairro São Pedro, em Marituba, na Grande Belém. Os dois moravam juntos. A suspeita preliminar da polícia é de que o autor do crime, ainda não identificado, tenha batido na porta da residência do casal e efetuado os disparos. A motivação do crime é desconhecida.

Tanto Elaine quanto Isaac foram baleados, por volta das 6h. Ele foi socorrido com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas as autoridades não revelaram para onde o homem foi levado. A mulher morreu no local.

Agentes do 21º Batalhão de Polícia Militar (21º BPM) foram acionados para verificar o caso. Até o momento, nenhum morador soube dar detalhes da dinâmica do crime às autoridades.

A Polícia Científica foi acionada ao caso para remover o corpo de Elaine da cena do crime. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.