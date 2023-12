Mulher é assaltada e morta a tiros na Zona Sul de Manaus; vídeo

Uma mulher de 41 anos, identificada como Edy Alves, foi morta a tiros durante um assalto na noite de ontem (27), no bairro Presidente Vargas, em Manaus (AM). A empresária chegava em casa quando foi surpreendida por um homem ainda não identificado que surgiu em uma motocicleta e rendeu as vítimas, efetuando os disparos contra ela logo em seguida.

O crime foi registrado por câmeras de segurança de uma casa próxima ao local. Nas imagens, Edy e as filhas aparecem em um carro por aplicativo e segundos depois um motoqueiro surge ao lado do veículo e anuncia o assalto. Veja:

Em seguida, o criminoso saca a arma e as filhas de Edy correm. Uma delas, uma criança, se esconde na entrada da loja ao lado. Logo depois, o homem aponta a arma para a vítima, que seguiu dentro do carro e uma pessoa que também estava no veículo pede para ele se acalmar.

Ainda no vídeo, é possível ver quando o criminoso efetua os disparos em direção à vítima, que chega a arremessar a bolsa para ele por cima do carro. Enquanto isso, a outra passageira pede novamente que ele se acalme e o motoqueiro atira mais uma vez contra o veículo antes de fugir.

Edy foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para um hospital de Manaus. A vítima chegou ao local em estado grave e, durante a madrugada de hoje (28), morreu. Até o momento, o autor dos disparos não foi localizado pela polícia da capital.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)