Mulher é agredida pelo irmão com terçada durante briga por imóvel de suposta herança em Abaetetuba

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Civil na noite do último sábado (27/9), em Abaetetuba, nordeste do Pará, suspeito de agredir a própria irmã com um terçado. Segundo a PC, o crime ocorreu durante a tarde do mesmo dia e foi motivado pela disputa referente a um imóvel, objeto de suposta herança de família.

A vítima compareceu à delegacia do município, alegando que foi agredida pelo irmão com um terçado, ocasionando um corte em seu braço, além de ter o aparelho celular danificado pelo suspeito.

Os agentes, após tomarem conhecimento das informações e do paradeiro do homem, deslocaram-se até a casa do suspeito, que foi localizado e conduzido à unidade policial. Conforme a PC, naquele momento o homem agiu de forma bastante alterada com os policiais.

Foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito pelos crimes de lesão corporal praticada no ambiente doméstico e dano qualificado pela violência contra pessoa. O preso encontra-se à disposição do Poder Judiciário.